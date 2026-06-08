Україна може недоотримати частину допомоги від ЄС: яка причина

Ці виплати призупинили, але ЄС може дати Україні більше часу на виконання реформ, пояснив речник Єврокомісії Мерсьє.

Україна може недоотримати 680 мільйонів євро від ЄС через невиконання реформ. Про це "Суспільному" повідомив посадовець Європейської комісії на умовах анонімності.

"Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що вони ще не були виплачені. Останній термін для цих двох кроків - 30 червня та 29 вересня цього року відповідно", - сказав він.

За його словами, обидва кроки стосуються антикорупційних реформ.

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"З 4-го платіжного запиту (з кінцевим терміном 30 червня) невиконаним лишається крок "Збільшення штату Вищого антикорупційного суду", що відповідає майже 300 мільйонам євро. З 5-го (з кінцевим терміном подання до 29 вересня) - крок, що залишився, стосується "Набрання чинності законодавства про перегляд декларацій доброчесності суддів та процесу їх перевірки", що відповідає понад 380 мільйонам євро", - додав він.

Сьогодні Україна одержала сьомий транш на механізмом ЄС "Ukraine facility".

Речник Європейської комісії Ґійом Мерсьє повідомив:

"Було виконано 18 реформ. 11 за цим конкретним запитом. А ще були невиконані реформи з 5-го та 6-го платежів, а також реформи для майбутніх траншів, які вже були запропоновані українською владою".

Він пояснив, що Україна зазвичай має певний буфер для виконання реформ, навіть ті вимоги, які не були виконані вчасно можуть бути перенесені.

Фінансова допомога для України

Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility на суму 2,8 мільярда євро. Кошти планується спрямувати на покриття пріоритетних видатків державного бюджету, насамперед у соціальній та гуманітарній сферах.

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