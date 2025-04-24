Наступного місяця Київ має здійснити платіж за ВВП на суму близько 600 млн доларів.

У четвер, 24 квітня, Україна заявила, що їй не вдалося домовитися з власниками боргу на суму 2,6 млрд доларів. Ця ситуація підриває надії Києва на реструктуризацію до настання крайнього терміну виплат.

Видання Financial Times пише, що Міністерство фінансів повідомило, що "розгляне всі можливі варіанти" і продовжить переговори. Якщо Києву не вдасться вчасно домовитися про реструктуризацію, він повинен буде оголосити дефолт за платежем у розмірі майже 600 млн доларів, який має бути здійснено наприкінці травня і прив'язано до показників економіки в 2023 році.

ВВП-ордери були випущені в рамках попередньої реструктуризації українського боргу 2015 року і були покликані спонукати кредиторів підтримати країну. Однак після вторгнення Росії 2022 року вони стали предметом суперечок, оскільки Київ і його західні союзники не хочуть, щоб їхні гроші йшли до приватних інвесторів, поки економіка відновлюється після російського вторгнення. Варанти передбачають виплату власникам, якщо річне зростання економіки України перевищить 3%, але Київ стверджує, що вони застаріли, з огляду на завдані збитки.

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"Варанти ВВП були розроблені для світу, який більше не існує", - заявило міністерство фінансів. "Скромне економічне зростання України у 2023 році - це не ознака стрімкого зростання добробуту, а крихке відновлення після майже 30%-ого спаду, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії".

Раніше в МВФ заявили, що "якщо не вжити заходів", то варанти "являють собою серйозний ризик" для стабільності програми допомоги на 15,5 млрд доларів і реструктуризації Києвом облігацій на суму понад 20 млрд доларів у 2024 році.

Варанти не були включені в торішню реструктуризацію через їхню складність, але Києву необхідно укласти угоду, щоб уникнути мільярдних виплат інвесторам у найближчі роки. Виплати за варантами прив'язані до річного зростання економіки України, яке може сильно зрости в разі припинення вогню з Росією.

Реструктуризація боргу України - головні новини

На ранніх етапах повномасштабного вторгнення РФ в Україну власники облігацій погодилися на припинення відсоткових виплат. Реструктуризація 2024 року, покликана підготувати ґрунт для повернення України на ринки, поклала край дворічному заморожуванню.

Згідно з угодою, інвестори погодилися на збитки за своїми облігаціями більш ніж на третину, щоб допомогти Києву контролювати дефіцит військового бюджету, який зростає. В обмін власники облігацій отримали можливість отримати більш високі виплати, якщо економіка України, яка постраждала від війни, досягне цільових показників зростання в найближчі роки.

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