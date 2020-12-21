Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати черговий транш в рамках програми stand-by від Міжнародного валютного фонду на початку 2021 року.

Як повідомляє прес-служба про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

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Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується. Він розповів, що сьогодні в Україні починає роботу місія МВФ, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в рамках програми stand-by.

Хронологія подій

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

17 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна отримає в лютому-березні 2021 року.

21 грудня 2020 року почалися переговори Києва з МВФ.

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Автор: Костянтин Гончаров