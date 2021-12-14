Натомість третину всіх коштів спрямували на дороги.

11,9 мільярда гривень не використали з Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році.

Зокрема з них 1,4 млрд грн мали піти на закупівлю вакцин проти коронавірусу, а майже півмільярда - на доплати медикам. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.

Читайте такожПетиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписівЗа його даними, 25,7 млрд грн, або третину всіх коштів Фонду, спрямували на дороги. Крім того, як стверджує Пацкан, МОЗ і "Медзакупівлі" не вдалося забезпечити оперативних закупівель медвиробів і обладнання для медзакладів, а подекуди погодження між ними необхідних документів тривало до 3,5 місяців.

"У результаті закуплене обладнання у 2020 році лікарні отримали зі значним запізненням, зокрема апарати штучної вентиляції легень у листопаді 2020 року–березні 2021 року, комп’ютерні томографи – у першому кварталі 2021 року", - повідомив Пацкан.

Він зазначив, що фахівці опрацьовували інформацію, отриману на запити від 40-ка центральних органів виконавчої влади й місцевих адміністрацій та 626-ти закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати третю дозу вакцини від COVID-19. Додаткову дозу вакцини проти COVID-19, якщо у людини є для цього медичні покази, можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря.

При цьому, за даними заступника міністра охорони здоров'я Ігоря Кузіна, близько 110 тисяч українців протермінували другу дозу вакцини проти COVID-19.

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Автор: Екатерина Малюга