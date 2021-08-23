Сьогодні набуло чинності відповідне рішення Міжнародного валютного фонду.

Україна отримала 1,9 млрд СПЗ (2,7 млрд долл. в еквіваленті) в рамках рішення про розподіл спеціальних прав запозичення (СДР) у розмірі приблизно 650 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Це кошти, нової емісії, які Рада директорів МВФ розподілила між країнами, пропорційно їхньому капіталу в МВФ. Чудовий подарунок до Дня Незалежності!", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) у розмірі приблизно 650 млрд доларів США, з яких Україна отримає 2,7 млрд дол.

Читайте такожЗеленський провів телефонну розмову з главою МВФ: про що говорилиЗа словами депутата, першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, з виділеними коштами від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу додаткової емісії спеціальних прав запозичення та перевиконанням плану доходів бюджету Україна спокійно пройде пік боргових виплат у вересні.

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Автор: Катерина Гірник