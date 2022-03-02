Для цього є достатньо фінансових ресурсів.

Держава має достатньо ресурсів, щоб виплачувати пенсії та заробітні плати вчасно та в повному обсязі.

Про це у своєму зверненні сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Всі органи фінансової системи країни працюють 24/7, ми спроможні виконувати всі наші зобов'язання. Міністерство фінансів, Казначейська служба, Податкова служба, Митна служба, Аудитслужба - всі працюють, як єдиний механізм, над поставленими завданнями. Ми впевнено спроможні виконувати наші соціальні зобов'язання. Пенсії, заробітні плати будуть виплачуватися вчасно і в повному обсязі. Особлива потреба - потреба армії - також буде забезпечена. Ми маємо для цього достатньо ресурсу", - сказав він.

За його словами, за лютий перевиконання планових показників дохідної частини державного бюджету склало 24 млрд грн. Крім цього, Україна отримує фінансову підтримку від інших держав та організацій.

Як повідомляв УНІАН, пенсійний фонд України готовий профінансувати виплату пенсій у березні. У зв'язку з війною в Україні процедура виплат трохи змінилася.

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