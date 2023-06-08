Перші вісім українців уже отримують грошову компенсацію на ремонт пошкодженого через війну житла.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков заявив, що перші вісім українців уже отримують грошову компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за державною програмою "єВідновлення".

Про це він повідомив під час дискусії "Великий день з NV. Діалоги про відновлення України". Він також відмітив, що наразі триває робота над компенсаціями за повністю знищене житло.

"Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей уже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через "Дію"... Ми вважаємо, що зараз люди вже повинні починати отримувати компенсацію і мати можливість відремонтувати та побудувати нове житло", - сказав віце-прем’єр.

Відновлення житла в Україні

10 травня 2023 року уряд запустив перший етап програми. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта становитиме 200 тисяч гривень. На першому етапі допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту – які придатні для проживання, але потребують заміни вікон, дверей, ремонту даху тощо.

Пріоритет матимуть учасники бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових, люди з інвалідністю І та ІІ груп і багатодітні родини. Максимальна сума на відновлення одного об’єкта - 200 тисяч гривень. Суму компенсації буде визначати спеціальна комісія, яку скерує місцева влада.

30 травня Кабінет міністрів запустив другий етап програми "єВідновлення", за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло.

З 5 червня 2023 року бізнес може приєднатися до програми "єВідновлення".

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