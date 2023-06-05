Це стосується тих, хто займається продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту.

Представники бізнесу, які займаються продажем будівельних матеріалів та наданням послуг з ремонту житла, відсьогодні можуть підключитися до програми державної допомоги "єВідновлення".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Зокрема, такий бізнес має працювати за наступними MCC-кодами продавця: 1520: генеральні підрядники – житлове і торгове будівництво; 5211: магазини будівельних матеріалів та пиломатеріалів; 5231: магазини скла, фарби та шпалер", - зазначає міністерство.

Для участі в програмі уповноважена особа компанії має заповнити заявку на порталі "Дія", для чого потрібно перейти на порталі в "Послуги" - "Підприємництво" та обрати "Приєднатися до єВідновлення як бізнес". Щоб підключитися до програми, потрібно перейти за посиланням.

Статус розгляду заяви підприємці можуть відстежувати в реальному часі в кабінеті на порталі "Дія", а повідомлення про приєднання до програми прийде на електронну пошту, зазначену уповноваженою особою.

Кабмін запустив програму "єВідновлення" - основне

Як повідомляв УНІАН, з початку вторгнення Росії окупанти зруйнували або пошкодили майже 18,5 тисяч багатоповерхових житлових будинків в Україні, а також понад 142 тисячі приватних садиб українців.

Уряд 10 травня запустив перший етап програми "Відновлення", в рамках якої громадяни можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тисяч гривень компенсації за умови, якщо їхнє житло має незначні ушкодження. Кошти також можна буде витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників.

Вже 30 травня Кабмін запустив другий етап програми "єВідновлення", за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло.

Вас також можуть зацікавити новини: