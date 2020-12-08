У цю суму не входить плата за газопостачання та електроенергію.

Населення України за десять місяців цього року заплатило понад 54,7 млрд грн за комунальні послуги, без урахування газопостачання та електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

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«За десять місяців 2020 року населення України за комунальні послуги, без урахування газопостачання та електроенергії, заплатило 54,7 млрд грн, що становить 101,6%. При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг», - сказано в повідомленні.

Як зазначила заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцяновська, це не означає, що всі українці справно платять за спожиті послуги, але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди.

«Наприклад, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а виплачено 27 млрд грн, що на рівні 112,2%. Тобто, за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником», - цитує хоцянівську прес-служба Міністерства.

Як сказано в повідомленні, в суму 54,7 млрд грн входять послуги теплопостачання, холодна і гаряча вода і водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків і прибудинкових територій.

Заступник міністра повідомила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн. Вона спростувала інформацію про подорожчання комунальних послуг цього року на 57%.

«Твердження, що комуналка подорожчала на 57% несправедлива. Такий аналіз даних Держстату щодо нарахованих сум за житлово-комунальні послуги є некоректним. Оскільки Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію. Проте такий показник не враховувався в даних за 2019 рік. Відповідно, бази для порівняння різні, тому можна побачити таку різницю в даних», - цитує хоцянівську прес-служба Мінрегіону.

Хронологія подій

За даними Мінсоцполітики, середній розмір субсидії з оплати житлово-комунальних послуг в Україні у 2019 році склав 1200 грн, розмір пільги - 750 грн.

У жовтні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 2,816 млн громадян, а її середній розмір збільшився у 2,57 раза в порівнянні з вереснем і склав 732 грн.

Проект Державного бюджету на 2021 рік передбачає 104 млрд грн на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 млрд грн.

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Автор: Дмитро Шварц