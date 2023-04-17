Українцям, які наразі перебувають за кордоном, буде легше підтримувати близьких.

Українцям, чимала частка яких була змушена переїхати до Польщі через війну, тепер буде легше переказувати гроші своїм близьким. Для них запровадили можливість безкоштовно отримувати гроші у "ПриватБанку" через Western Union.

Як повідомила прес-служба банку, з квітня до середини вересня 2023 року українці зможуть отримувати перекази з Польщі через Western Union у "ПриватБанку" безкоштовно, якщо такі перекази відправляються через веб- та мобільні додатки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Також компанією знижено тарифи та курс обміну на відправку переказів Western Union через відділення всіх банків Польщі.

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"Отримати переказ Western Union у "ПриватБанку" можна у доларах США, гривні та євро у декілька кліків через "Приват24" (мобільний додаток та веб-сайт), терміналах самообслуговування, банкоматах, через сервісний центр банку або чат онлайн, а також у відділеннях банку", - зазначили в установі.

Українські біженці в Польщі масово працевлаштовуються

Нагадаємо, що українці - працелюбна нація, тому без діла та роботи не сидять навіть в Польщі. Про це свідчать дані міністра сім'ї та соціальної політики Польщі Марлени Малонґ, яка повідомила, що станом на лютий 2023 року роботу в Польщі знайшли понад 900 тисяч українців.

Також нещодавно стало відомо, що майже половина українських біженців планують залишитися в Польщі й після закінчення війни в Україні ще як мінімум на декілька років. Про це йдеться у дослідженні Міграційної платформи EWL. Якщо раніше залишитися в Польщі бажав 31% воєнних біженців, то наразі таке прагнення поділяють 45%. Експерти гадають, що така тенденція пов'язана з більш вигідними умовами працевлаштування, які пропонують польські роботодавці.

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