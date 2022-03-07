НБУ проінформував фінустанови про порядок здійснення видаткових операцій з рахунків українців за наявності арешту коштів.

Українці, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, можуть користуватися своїми коштами.

Про це повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на рішення Кабінету міністрів.

В НБУ зазначили, що головне, щоб сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. гривень.

"Крім того, Міністерство юстиції України повідомило, що у разі відкриття рахунка клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

Національний банк вже проінформував банки про порядок здійснення видаткових операцій із рахунків громадян за наявності арешту на кошти та закликає банки врахувати його під час обслуговування громадян.

"В умовах війни держава не може залишити українців без можливості розпоряджатися своїми коштами на елементарні життєві потреби. Просимо банки відповідально підійти до цього питання та забезпечити таку можливість громадянам, рахунки яких були заблоковані до війни", - наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася на українську територію. Пізніше Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану.

Державний "Ощадбанк" у зв’язку із введенням на території України воєнного стану запроваджує для клієнтів-фізичних осіб кредитні канікули з 1 березня по 31 травня 2022 року.

В Офісі президента закликали українців розраховуватись по можливості банківськими картками, а не готівкою, оскільки зараз готівку складно перевозити країною.

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