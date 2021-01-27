Уряд затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року.

Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

Читайте такожУкраїнським пенсіонерам обіцяють індексацію та додаткові виплати: хто може розраховувати на доплатуЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засідання уряд.

"Законопроект стосується вдосконалення пенсійного законодавства з метою зростання пенсійного забезпечення громадян. Зокрема, з 2022 року не пізніше 1 березня передбачається щорічна індексація пенсій. Крім того, законопроект врегулює несправедливість, коли окремим категоріям громадян пенсії просто не індексувалися кілька років", - сказав в ході засідання прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, 1 березня визначено датою щорічної індексації пенсій.

З 2022 року буде проводитися індексація пенсій за "спеціальними" програмами, які були вилучені з об'єктів індексації у 2017 році. До цієї категорії входять військовослужбовці, державні службовці та інші категорії пенсіонерів на загальних умовах.

Також законопроект встановлює достроково пенсії за віком українцям за півтора року до досягнення ними пенсійного віку, у разі якщо трудовий договір з ними розірваний через реорганізацію виробництва або інших умов.

Крім того, законопроект вводить пенсії матерям (батькам) тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Що цьому передувало

За даними Мінсоцполітики, у 2021 році близько 10 мільйонів пенсіонерів отримають підвищення пенсій, яке проходитиме у 5 етапів.

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Автор: Ганна Нагорна