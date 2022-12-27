Автоматичне нарахування державної допомоги буде продовжено лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій.

З 1 січня 2022 року в Україні по-новому будуть нараховувати соціальну допомогу внутрішньо-переміщеним особам (ВПО), малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям.

30 листопада набула чинності відповідна постанова Кабінету Міністрів України №1320. Відповідно до неї, автоматичне нарахування державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану припиняється. УНІАН розповідає, в яких випадках і куди необхідно звернутися для поновлення допомоги.

Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у зоні ведення бойових дій. Водночас зміни торкнуться таких видів виплат:

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державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям;

допомога на дітей самотнім матерям;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічними, онкогематологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, тяжкими психічними розладами, цукровим діабетом І типу (інсулінозалежний), гострими або хронічними захворюваннями нирок IV ступеню, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлена інвалідність;

щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду за нею;

тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідомо;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату;

допомога на проживання ВПО;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

пільги, призначені раніше.

Виплати від держави не поновлюватимуться, якщо територіальну громаду, де проживає людина, виключили з відповідного переліку, з яким можна ознайомитися на сайті Міністерства реінтеграції. При цьому державна соціальна допомога та пільги будуть виплачувати протягом місяця, в якому територіальна громада була виключена з такого переліку, та протягом місяця, наступного після її виключення.

Крім того, допомогу можуть не поновити, якщо в період запровадження воєнного стану виявлено відомості та/або отримано інформацію, що вплинула або могла вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та визначення її розміру. Зазначається, що виплати припиняються з місяця, наступного за тим, у якому було отримано відповідну інформацію.

Для поновлення виплат ті категорії громадян, які раніше отримували допомогу автоматично, зараз проживають за межами громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), необхідно від 1 січня 2023 року подати відповідну заяву. Для цього потрібно звернутися до представників громад або до ЦНАП із відповідним пакетом документів.

Допомога українцям під час війни

З початку війни вже 4,3 млн українців отримали грошову допомогу від різних агентств ООН та інших гуманітарних організацій. Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, загальна сума грошових виплат перевищила 1 млрд доларів.

Водночас на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

Як заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, людина, яка повернулася додому, на своє постійне місце проживання, перестає бути переселенцем і втрачає право на отримання виплат для ВПО.

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