З моменту старту програми видано 12 тис. 539 кредитів на загальну суму 30,8 млрд грн.

Українські банки в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень надали 833 нових кредити на загальну суму 1,9 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

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Відзначається, що всього з моменту старту програми видано 12 тис. 539 кредитів на загальну суму 30,8 млрд грн. Зокрема, 14,206 млрд грн від загальної суми укладених угод складають угоди з рефінансування вже виданих кредитів. 4,69 млрд грн - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити становлять 11,9 млрд грн.

Що цьому передувало

У лютому 2020 року Уряд України оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 2020 році в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

28 грудня Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9%", що розширюють число претендентів, які зможуть отримати фінансову допомогу в рамках цієї держпрограми.

24 лютого 2021 року Кабінет Міністрів розширив можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%", завдяки чому була збільшена гранична сума державної допомоги суб'єктам господарювання - до 400 тисяч євро.

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Автор: Катерина Жирій