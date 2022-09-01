При цьому підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників.

Українські підприємства прогнозують подорожчання своєї продукції та послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину і товари постачальників.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств Національним банком України.

"Бізнес продовжує адаптуватися до військових умов і дещо послабив у серпні негативні оцінки перспектив своєї економічної діяльності. Разом з тим невизначеність з тривалістю війни та пов'язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що підприємства промисловості поліпшили оцінки економічних перспектив, враховуючи релокацію частини підприємств в більш безпечні регіони, поступове налагодження ланцюгів постачання та адаптацію до нових умов. Вперше за останні місяці підприємства очікували збільшення обсягів виготовленої продукції.

Підприємства сектора будівництва також посилили в серпні оцінки своєї діяльності завдяки сприятливим сезонним умовам і поступовому відновленню будівництва житлових і нежитлових будівель.

Підприємства торгівлі в серпні незначно погіршили очікування щодо своєї економічної діяльності. Респонденти очікують зменшення обсягів товарообігу, залишаються стриманими щодо обсягів закупівлі товарів для продажу, вказують на зменшення залишків товарів для продажу внаслідок вичерпання старих запасів та обмеження поставки нового товару.

Підприємства сфери послуг мали найбільш стримані оцінки серед інших секторів економіки щодо своєї діяльності, враховуючи подальше пошкодження транспортної інфраструктури, слабкий попит і втрату замовлень.

"Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо подорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину і товари постачальників", - повідомили в НБУ.

Відзначається, що оцінки по зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. А підприємства промисловості та будівництва відзначили деяке підвищення попиту на персонал.

Війна в Україні та релокація:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських виробництв з постраждалих від бойових дій регіонів.

Станом на 16 липня 2022 року в рамках програми релокації 678 українських підприємств перемістили свої потужності з областей, де йдуть бойові дії, в більш безпечні регіони. З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу.

Всього 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

3 серпня в Мінекономіки розповіли, скільки підприємств вдалося евакуювати.

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