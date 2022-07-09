51% українського бізнесу працює лише частково, а 19% зовсім припинили роботу.

З початку повномасштабної війни РФ проти України підприємці зіткнулися з необхідністю релокації - переміщення бізнесу з небезпечних регіонів. Бізнесмени намагаються врятуватися від війни та зберегти можливість для праці, іноді вони переїжджають до інших областей України, а іноді їдуть за кордон.

Куди саме перемістилися підприємства та скільки бізнесменів вирішили переїжджати - з'ясували у новому опитуванні Gradus.

Лише 22% підприємств працюють після 24 лютого так, як і працювали до повномасштабного вторгнення. 51% українського бізнесу працює лише частково, а 19% зовсім припинили роботу.

12% підприємств були повністю або частково переміщені з небезпечних регіонів, 20% бізнесу нині знаходиться у процесі релокації. 18% підприємств, як показало опитування, потребують переміщення, проте нині цей процес не запущено. 48% бізнесу не потребує переміщення.

З тих підприємств, які вже перемістили з небезпечних регіонів, 72% залишилися у межах України. 11% бізнесу релокували за кордон, а ще 17% підприємств частково залишилися у країні.

Найчастіше підприємці, які вирішують перемістити свій бізнес за межі України, їдуть до Європи. Там вони здебільшого обирають Польщу, Німеччину, Бельгію, Болгарію та Естонію.

54% опитаних підприємців вважають, що релокація є вдалою можливістю для того, щоб Україна отримала нові економічні зв'язки з Євросоюзом. А 36% бізнесменів думають, що переміщення їхніх підприємств з України є загрозою, адже так наша країна втрачає активних підприємців.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рада запропонувала списати українцям кредити за знищене внаслідок війни майно.

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