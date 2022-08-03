Серед релокованих підприємств найбільшу частку складають компанії торгівлі, ремонту автотранспортних засобів, переробної промисловості.

Зі старту програми релокації вже 692 українські компанії переїхали на нові місця, з них 484 почали працювати.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Відзначається, що найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає з регіонів активних бойових дій у Львівську область. Також бізнес переміщується в Закарпатську (16,1%), Чернівецьку (11,4%), Тернопільську (7,6%), Дніпропетровську (7,4%) та Івано-Франківську (7,3%) області.

"Серед релокованих підприємств, які відновили свою діяльність, найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%)", - йдеться в повідомленні.

Всього українські підприємці подали 1 769 тис. заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

Війна в Україні та релокація:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських виробництв з постраждалих від бойових дій регіонів.

Станом на 16 липня 2022 року в рамках програми релокації 678 українських підприємств перемістили свої потужності з областей, де йдуть бойові дії, в більш безпечні регіони. З них 68% (467 підприємств) вже відновили свою роботу.

Всього 1732 компанії подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

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