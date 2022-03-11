Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету на 50,864 млрд грн, які будуть передані до резервного фонду держбюджету на потреби оборони.
Про це йдеться в урядовій постанові № 245 від 10 березня 2022 року.
Серед іншого, видатки на Верховну раду скорочуються на 295 млн грн, на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн грн, на статистичні спостереження - на 499 млн грн, на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд грн, на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн грн.
Крім цього, скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.
Ганна Маляр 7 березня повідомила, що армія РФ зазнає величезних втрат і не може виконати поставлені перед нею завдання.