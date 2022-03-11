Серед іншого, видатки на Верховну раду скорочуються на 295 млн грн.

Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету на 50,864 млрд грн, які будуть передані до резервного фонду держбюджету на потреби оборони.

Про це йдеться в урядовій постанові № 245 від 10 березня 2022 року.

Серед іншого, видатки на Верховну раду скорочуються на 295 млн грн, на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн грн, на статистичні спостереження - на 499 млн грн, на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд грн, на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн грн.

Крім цього, скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

Ганна Маляр 7 березня повідомила, що армія РФ зазнає величезних втрат і не може виконати поставлені перед нею завдання.

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