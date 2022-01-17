Регулятор на 17 січня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/дол.

Представники українського бізнесу очікують, що через 12 місяців курс гривні складе 28,15 грн/дол.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, який Національний банк провів у IV кварталі 2021 року.

"Четвертий квартал поспіль поліпшуються очікування бізнесу щодо курсу гривні. Середнє значення обмінного курсу, яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 28,15 грн/дол. США (у попередньому кварталі-28,50 грн/дол. США). Частка підприємств, які вважають, що обмінний курс не перевищить 28,00 грн / дол. США, зросла до 50,5% з 35,3%", - йдеться в повідомленні.

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Квартальне опитування проводилося з 3 листопада 2021 року по 1 грудня 2021 року.

В опитуванні взяли участь 688 підприємств з 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької та Луганської областей).

Серед опитаних підприємств 20,8% – компанії оптової та роздрібної торгівлі,18,3% – переробної промисловості,14,7% – сільського господарства, 13,2% – транспорту та зв'язку, 6,7% – добувної промисловості, 4,5% - енерго – та водопостачання, 3,2% – будівництва, 18,6% - інші.

Курс на 17 січня:

Національний банк України на понеділок, 17 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку у порівнянні з попереднім показником.