Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,40 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва зміцнився на 15 копійок – до 38,95 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, по євро курс гривні зміцнився на 20 копійок – до 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,40 грн за дол., євро - 40,33 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація з курсом

Практично відразу після нападу Росії на Україну, вже 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Уже в липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Кущ прогнозує, що в березні курс долара в Україні в березні коливатиметься в межах 38-44 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що за курсом долара особливих загроз для громадян не буде. За його словами на початку березня Долар буде знаходитися в межах 38,30 гривні - 39,80 грн/дол.

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