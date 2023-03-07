Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 20 копійок – до 38,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні не змінився – 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,10 грн/дол., євро - 40,00 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,32 грн.

Війна в Україні та валютний ринок

Після того, як Росія напала на Україну, вже 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, при тому, що раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У липні 2022 року Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що обмінники намагатимуться зберегти невеликий або середній рівень спреду між купівлею/продажем валюти. Аналітик вважає, що на початку березня курс долара в Україні перебуватиме в межах від 38,30 гривні до 39,80 грн/дол.

Разом з тим, фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що не варто очікувати падіння цін на продукти, орієнтуючись на падіння курсу долара. Серед причин зміцнення гривні Фурса називає бажання деяких банків продати долари, які у них є, для отримання гривні для збільшення її обсягів. Він прогнозує, що нижче 38 грн/дол гривня не опуститься, однак і вище 40 підніматися не буде.

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