З 1 вересня 2021 року українці мають право задекларувати активи, що їм належать, але з яких не були сплачені податки і збори.

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроект про продовження податкової амністії на півроку, до березня 2023 року.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Через війну дію "податкової амністії" буде продовжено на півроку до 1 березня 2023 року. Раніше (до війни) передбачалося, що податкова амністія триватиме тільки до 1 вересня цього року", - написав він.

Відповідне рішення ухвалив парламентський комітет на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік - до 1 вересня 2022 року.

З 1 вересня 2021 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, з яких не були сплачені податки і збори. При цьому в добровільній декларації не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.

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