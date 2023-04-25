Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму з обсягом підтримки в 1,5 млн доларів для малих і середніх сімейних і жіночих підприємств.

Як повідомила прес-служба Міністерства економіки, в рамках ініціативи планується надання грантів розміром від 10 тис. до 35 тис. доларів США.

Грантова підтримка надаватиметься на заходи з релокації, відкриття нового напрямку, масштабування бізнесу на території України, виходу на міжнародні ринки, впровадження інноваційних рішень, оптимізації бізнес-процесів з метою підвищення ефективності.

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Прийом заявок триватиме до 24 липня 2023 року. Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок відбуватиметься поетапно з наступними дедлайнами: 19 травня; 16 червня; 24 липня 2023 року.

"Одним із пріоритетних напрямків Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" є розвиток жіночого підприємництва. У рамках грантової програми, спрямованої на підтримку актуальних потреб жінок-підприємниць та власників сімейного бізнесу, ми очікуємо надати близько 100 грантів, імплементація яких розпочнеться вже влітку 2023 року", – зазначила керівник Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка" Олеся Залуська.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є виробництво косметичних, текстильних виробів, предметів домашнього вжитку, крафтового виробництва, переробка харчових продуктів, IT, виготовлення меблів та інших продуктів. При цьому Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Гранти під час війни

У червні 2022 року було оголошено про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Всі програми об'єднані під загальною назвою"єРобота".

Передбачалося, що" єРобота " дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч робочих місць.

30 березня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про розширення програми безповоротних грантів "єРобота", яка включатиме окремі напрямки саме для ветеранського бізнесу.

24 квітня 2023 року повідомлялося про те, що за підсумками першої хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна Справа" 54 українські захисники та захисниці запросили грантові кошти на 21 млн грн на старт або розвиток свого бізнесу.

24 квітня 2023 року стартувала друга хвиля подачі заяв, яка триватиме два тижні.

Отримані грантові заявки протягом наступних 15 робочих днів оброблятимуться "Ощадбанком" та Державною службою зайнятості, які перевірятимуть ділову репутацію заявника та подані ним документи, оцінюватимуть реалістичність його бізнес-плану, після чого він має пройти співбесіду з фахівцями центру зайнятості, за результатами якої приймається рішення про надання або відмову в наданні гранту.

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