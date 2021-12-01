Зросли виплати для постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

У зв'язку з плановим збільшенням розміру прожиткового мінімуму, з 1 грудня відповідно зросла сума пов'язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України (ФССУ).

Як повідомила прес-служба фонду, зокрема, зросли вилати для постраждалих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також для осіб, які мають право на виплати у разі втрати годувальника.

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Так, для осіб, у яких право на страхові виплати від ФССУ настало з 1 грудня цього року, розмір допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму при 100% втрати працездатності) складе 42 177 грн.

Розмір допомоги сім'ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) встановлено на рівні 248 100 грн, а утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 49 620 грн.

Раніше ці виплати становили 40 443 грн, 237 900 грн і 47 580 грн відповідно.

Прожитковий мінімум в Україні:

Загальний показник прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року збільшено з 2294 грн до 2393 грн.

З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - з 2 тис. 197 грн до 2 тис. 270 грн.

З 1 липня 2021 року в Україні підняли прожитковий мінімум для всіх категорій українців.

Автор: Катерина Жирій