Близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще по 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу.

В українській IT-сфері працює близько 240 тисяч чоловіків і понад 71 тисяча жінок.

Як ідеться в дослідженні, проведеному українським спеціалізованим веб-порталом про IT-галузь України DOU, близько 19 тисяч жінок зайняті в QA (англ. quality assurance - тестувальник, - УНІАН), а ще по 12 тисяч працюють у розробці й HR/рекрутингу.

"З аналізу цьогорічних даних Мінʼюсту ми знаємо, що IT-ФОПів в Україні нині 271,7 тисячі, а з торішнього портрета айтівця відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи. Тому можна припустити, що усього нині 312 тисяч айтівців в Україні", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними зарплатного опитування, частка жінок становить 23%. Тобто в українському IT близько 240,5 тисячі чоловіків і 71,8 тисячі жінок.

Також зазначається, що половина усіх айтівців - це розробники, і лише 8% з них становлять жінки.

Значно більше жінок за кількістю людей у сфері тестувальник (36%) і менеджерів (39%). При цьому найбільшу частку відносно чоловіків жінки становлять у таких спеціалізаціях, як HR/Recruiting (фахівець з добору персоналу, - УНІАН) - 92% і Customer Success (менеджер, - УНІАН) - 73%.

Українські айтівці за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 14 березня стало відомо, що рівно 41% українських айтівців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни й напередодні, планують повернутися до України.

Тоді повідомлялося, що найменш схильні повертатися фахівці, які переїхали в Канаду (62%) і США (46%), а також у Нідерланди (43%). При цьому більшість тих, хто емігрував до Хорватії (78%) і Туреччини (64%), планують повернутися в Україну.

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