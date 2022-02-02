Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,14 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 3 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,39 грн/дол., тобто гривня ослабла на 7 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,14 грн/євро, таким чином, гривня ослабла на 25 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,34/28,36 грн/дол., до євро - на рівні 32,08/32,10 грн/євро.

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Курс 2 лютого:

Національний банк України на середу, 2 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,32 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на лютий:

Фінансові аналітики прогнозують коливання курсу гривні до 29 грн/дол. Востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.