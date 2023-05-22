У Міноборони РФ заявили, що підприємствам варто самостійно закуповувати системи протиповітряної оборони.

Російські держкомпанії почали масово закуповувати обладнання для боротьби з безпілотниками. На порталі держзакупівель з'явилися контракти на спецобладнання на десятки мільйонів рублів.

Як повідомляє "Полігон.медіа", обладнання закупили наступні компанії:

Держкомпанія з Пензи "Горводоканал"" - купила обладнання для виявлення і придушення дронів за 11 млн рублів і має намір витратити 16,8 млн рублів в 2024 році;

енергопостачальна компанія "Россети - закупила обладнання для захисту від можливих атак безпілотників, витративши на нього 78,8 млн рублів;

генеруюче підприємство "Квадра" - придбало "блокиратори БПЛА" за 6,3 млн рублів і має намір витратити ще 3,1 млн рублів на подібне обладнання;

держкомпанія "Канал Имени Москвы" - придбає за 702 млн рублів захист інфраструктури "від актів незаконного втручання".

Російський технологічний університет МІРЕА - придбав радар-детектор для виявлення БПЛА майже за 5 млн рублів.

Таку ж систему планує купити конструкторське бюро "Химавтоматики".

Примітно, що раніше глава комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив про те, що засоби для боротьби з безпілотниками, що належать Міноборони агресора, "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів", а підприємствам варто самостійно закуповувати системи протиповітряної оборони.

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