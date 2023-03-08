Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 10 копійок – до 38,50 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 30 копійок – до 40,70 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн/дол., євро - 39,70 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Ситуація з курсом під час війни

Незважаючи на те, що до російського вторгнення курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, з 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства банку COMINBANK Герман Марченко прогнозує, що з 6 по 12 березня на валютному ринку зберігатиметься відносна стабільність з незначними коливаннями готівкового курсу в межах 38-39, 5 грн за долар і 40-41 грн за євро.

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