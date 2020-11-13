Доцент Університету фіскальної служби України Андрій Гмирін у новому авторському блозі на порталі «Економічна правда» проаналізував затверджений парламентарями у першому читанні проект держбюджету на 2021 рік та запропонував дієві механізми залучення інвестицій та легалізації тіньових капіталів.

«Найголовнішим показником держбюджету є зростання реального ВВП на 4,6% при інфляції в 7,3%. Досягти цього показника цілком можливо, хоча й складно», - написав А. Гмирін.

Науковець зробив акцент на тому, що урядовці запланували збільшення доходної частини бюджету до рівня 1,071 трлн грн., що на 9,4% більше цьогорічних показників. Утім, прогнозується також і ріст видатків до 1,35 трлн грн. (зростання на 5,1%), що пов’язано з необхідністю значних дотацій та підтримки галузей, які постраждали від введення карантинних обмежень.

Нестачу в бюджеті Кабмін планує покривати за рахунок запозичень в обсязі 702,4 млрд грн. та приватизації – близько 6 млрд грн. «Цікаво, що частка зовнішніх запозичень порівняно невелика і складає 153,3 млрд грн. Основні надходження урядовці розраховують отримати від реалізації облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), цей плановий показник сягає 549,1 млрд грн.» - підкреслює Андрій Гмирін.

У своїх публікаціях та наукових розробках А. Гмирін, який є автором комплексної реформи податкової системи України «Від нестабільності до гармонії», часто наголошує, що саме ОВДП можуть стати дієвим інструментом із легалізації капіталу, походження якого «незручно пояснювати». Науковець переконаний, що користь від реального інвестування цих коштів в економіку України набагато перевершить ефект від гіпотетичного розслідування їхнього походження. Особливо у випадку офшоризації капіталів. Завдяки легалізації через придбання ОВДП ці кошти безпосередньо працюватимуть на економіку, зменшуючи частку тіньового сектору.

«Запровадження такого інструменту потребує встановлення чітких правил та гарантій для інвестора. Інакше ніхто не ризикне розкривати свої статки й робити інвестиції, - пише у блозі Андрій Гмирін. - Але ні цих правил, ні якихось гарантій запропонований варіант бюджету 2021 не містить. За півтора місяця до початку нового року, протягом якого держава має залучити 549,1 млрд грн. від ОВДП, уряд не подав жодної конкретної публічної пропозиції стосовно механізму легалізації капіталу. Тож мені не зрозуміло, за рахунок чого й кого Кабмін планує отримати ці інвестиції?»

Науковець вважає, що така амністія капіталу дала б тіньовому бізнесу чіткий меседж, що вигідніше легалізувати свої статки через інвестування в економіку України, аніж виводити їх в офшори та використовувати інші напівлегальні оборудки.

«Якщо уряд розраховує на 4,6% зростання ВВП, йому слід обов’язково врахувати цей момент. І це станеться, але не сьогодні, а впродовж наступного бюджетного року, коли ситуація з дефіцитом бюджету стане критичною. А це означає, що країна вкотре ризикує постати перед найбільшою проблемою вітчизняних економічних ініціатив – недолугим впровадженням та неможливістю практичної реалізації», - резюмує автор.

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Автор: УНІАН