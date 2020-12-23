22 грудня ПФУ профінансував 2,2 мільярда гривень для 280,3 тисячі осіб.

Пенсійний фонд України (ПФУ) розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень для підприємців.

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Зазначається, що 22 грудня ПФУ профінансував 2,2 мільярда гривень для 280,3 тисячі осіб для забезпечення виплати матеріальної допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Що цьому передувало

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, який парламент ухвалив 4 грудня.

В проекті закону вказана сума допомоги в 8 тисяч гривень для ФОПів і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.

Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.

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Автор: Катерина Жирій