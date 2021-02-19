Це близько 10% від ВВП, виробленого Україною в 2014-2018 роках.

Економіки Донецької та Луганської областей за підсумками 2014-2018 років втратили понад 50 мільярдів доларів через агресію Росії та подальшої втрати територій, людей, активів, міграції та розриву ланцюжків вартості.

Читайте такожМіжнародні експерти назвали вартість відбудови ДонбасуПро це повідомила прес-служба Центру економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на своє дослідження.

"За оцінкою Центру економічної стратегії, недобудована додана вартість склала понад 50 мільярдів доларів (відповідно 1,2 трильйона гривень) за 2014-2018 роки, з яких 13,5 мільярда доларів США лише у 2018 році", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це близько 10% від ВВП, виробленого Україною за ці 5 років.

Прес-служба підкреслила, що ці розрахунки включають лише недопрацьовану додану вартість.

"Вони не враховують втрати активів, які були знищені або зараз знаходяться на непідконтрольній Україні території, а також вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією РФ, яка призвела до падіння економіки всіх регіонів", - сказано в повідомленні.

Мінімальна оцінка втрат від війни

Згідно з повідомленням, справжні втрати набагато вище, і показник в 1,2 трильйона гривень за 5 років може вважатися лише нижньою межею.

Також повідомляється, що якби річна зміна валового регіонального продукту (ВРП) Донецької та Луганської областей була в середньому така ж, як в інших регіонах України, то ВРП цих двох областей разом у 2018 році становив би 595 мільярдів гривень, а не 227 мільярдів гривень, тобто втрати становили близько 367 мільярдів гривень, або 13,5 мільярда доларів.

Розрахунки були зроблені в рамках проекту "Підтримка стратегії трансформації економіки Донбасу", який фінансується посольством Великобританії в рамках Фонду ефективного управління.

Що цьому передувало

У травні минулого року "Східна правозахисна група" представила звіт, згідно з яким за шість років окупації Донбасу з українських шахт було вивезено вугілля на суму 4,7 мільярда доларів.

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Автор: Павло Степанець