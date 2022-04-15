Коригування вартості залежатиме від цін на газ, які встановлять на рівні держави.

Київ залишить тарифи на гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це мер столиці Віталій Кличко заявив після засідання Київської міської ради, що відбулося сьогодні.

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, коли люди опинилися в складному фінансовому становищі, ми прийняли важливе рішення про надання комунальних послуг у столиці. Це рішення забезпечить застосування до 31 травня тарифів на гарячу воду і теплову енергію для її приготування на рівні минулого опалювального сезону. Тобто ми продовжимо дію цих тарифів, не підвищуючи їх!",- сказав Кличко.

Він зазначив, що подальше коригування вартості залежатиме від цін на газ, які встановлять на рівні держави.

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