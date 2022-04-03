Компанія "Нафтогаз України" прокоментувала можливість введення нових річних тарифів на газ після закінчення чинного тарифу 30 квітня.
Як повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook, "компанія працює над тим, щоб презентувати більше пропозицій на ринку, і інформація щодо нових тарифів поки невідома".
Разом з тим в компанії попросили споживачів газу за можливості передавати показники лічильників і оплачувати надані послуги.
"Ми просимо всіх клієнтів за можливості передати дані до 5 квітня, щоб у ваших квитанціях були нараховані правильні обсяги спожитого газу", - йдеться в повідомленні.
Передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, облгазу.
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