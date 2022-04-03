Поточний річний тариф на газ для населення закінчить свою дію 30 квітня.

Компанія "Нафтогаз України" прокоментувала можливість введення нових річних тарифів на газ після закінчення чинного тарифу 30 квітня.

Як повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook, "компанія працює над тим, щоб презентувати більше пропозицій на ринку, і інформація щодо нових тарифів поки невідома".

Разом з тим в компанії попросили споживачів газу за можливості передавати показники лічильників і оплачувати надані послуги.

"Ми просимо всіх клієнтів за можливості передати дані до 5 квітня, щоб у ваших квитанціях були нараховані правильні обсяги спожитого газу", - йдеться в повідомленні.

Передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, облгазу.

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