Українська ІТ-індустрія перебуває у складному становищі: галузь знекровлена, обтяжена податками та потерпає від нестачі іноземних замовників.

Через повномасштабне вторгнення відчизняний ІТ-сектор наразі зупинився в своєму розвитку і перебуває у складному стані.

Про це йдеться в статті УНІАН. "Економічний стан ІТ-індустрії найкраще характеризує експорт IT-послуг - у першому кварталі 2023 року цей показник знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. Через повномасштабне вторгнення ІТ-індустрія наразі у "флеті" - стрімке зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось", - сказав УНІАН виконавчий директор Асоціації ІТ Ukraine Костянтин Васюк.

У минулому році український ІТ сектор забезпечив рекордні надходження до українського бюджету, втім вже у 2023 році це зростання зупинилось. На думку експертів, одна з головних причин цього криється в тому, що найбільші контракти, що забезпечили зростання експорту в 2022 році, були погоджені ще до початку повномасштабного вторгнення, а нові договори зарубіжні партнери підписувати не бажають.

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"Це наслідок інерції – зазвичай контракти укладають на рік. Старі вже закінчилися, а нових немає, бо бізнес не хоче інвестувати в країну, де ключового розробника можуть забрати в армію", - пояснив ІТ-експерт Андрій Роговський.

Іншою проблемою є те, що процедура бронювання провідних ІТ-фахівців критично важливих підприємств в Україні практично не працює.

Так, за словами виконавчого директора ІТ Ukraine Васюка, з приблизно 300 тисяч ІТ-фахівців в країні заброньовано лише близько 2 тисяч осіб.

Крім того, експерти відмічають, що поліпшити непростий стан справ у галузі можна шляхом поверненням пільгового оподаткування, яке завершилося на початку цього року, і подовжене не було.

Через відміну для українських айтівців ПДВ-пільги, яка застосовувалася ще з 2012 року, компанії, що продають програмне забезпечення всередині країни, в цьому році мали підняти ціну на 20%.

"Погіршення умов ведення бізнесу під час війни, звісно, не може гарно вплинути на будь-яку індустрію. ІТ-компанії діяли по-різному. Ті, хто збільшив вартість послуг, втратили конкурентну перевагу ціни на міжнародному ринку, а отже отримали менший прибуток та сплатили менше податків в бюджет України", - сказав Васюк.

За словами Андрія Роговського, без повної та тотальної перемоги над Росією - про ІТ-бізнес, як і про будь-який інший, можна забути.

"В цілому, все дуже погано, просто поки що цього не видно. Ми побачимо це ближче до 2025 року, коли зарубіжні компанії почнуть наймати співробітників в інших країнах, просто тому, що у нас є агресивна країна за сусідством", - вважає експерт.

Українська IT-сфера під час війни

В українській IT-сфері станом на червень 2023 року працювало приблизно 240 тисяч чоловіків і більше 71 тисячі жінок. З них близько 19 тисяч жінок працюють тестувальниками, а ще 12 тисяч працюють у розробці й рекрутингу. Також відомо, що 87% усіх IT-фахівців оформлені як ФОПи.

Крім того, 10 липня стало відомо, що медіанна зарплата розробників в Україні вже рік майже не змінюється. Ще в першому півріччі цього року вона становила 3 тис. 435 доларів. При цьому порівняно з груднем минулого року вона зросла всього на 35 доларів.

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав 3,38 млрд. доларів.

Розробники з менш ніж річним досвідом роботи можуть розраховувати на 500–700 доларів на місяць. А на значне збільшення зарплат можна розраховувати з другого року роботи. Найактивніше компенсацію підвищують у перші вісім років. Після цього значного зростання медіанних зарплат зі збільшенням досвіду вже не спостерігається.

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