Оксана Маркарова зазначила, що проект закону повинен затвердити Сенат США і підписати американський президент

Оборонний бюджет США на 2023 рік передбачає 1 мільярдів доларів на безпеку України. Розмір допомоги збільшили на 700 мільйонів доларів.

Про це розповіла посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, документ передбачає загальний розмір фінансування в розмірі 839 мільярдів доларів. Закон повинен прийняти Сенат і підписати президент США.

Маркарова зазначила, що пропонується призначити генерального інспектора, який контролював би використання допомоги Україні та звітував перед Конгресом кожні шість місяців. Крім того, передбачені квартальні брифінги про заходи щодо поповнення та відновлення запасів тактичних ракет.

Що ще передбачає законопроект:

боротьба із залежністю від російських енергоносіїв;

вимагає звіту про російські звірства в Україні, операції, пов'язані з російськими фільтраційними таборами, і загрози, викликані глобальною кризою продовольчої безпеки;

звіт про зусилля РФ в розширенні своєї присутності та впливу в Латинській Америці й Карибському басейні;

звіт про розгортання групи Вагнера в Африці - дестабілізація "крихких" держав, напад на цивільних та інших злочинах.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-лізу для України. За словами глави офісу президента України Андрія Єрмака, ленд-ліз передбачати постачання високотехнологічної зброї та навчання бійців ЗСУ. А ще Байдену більше не доведеться щоразу погоджувати допомогу з Конгресом. Раніше в ОПУ заявляти, що перші постачання по ленд-лізу почнуться не раніше ніж через місяць з моменту прийняття закону.

8 липня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: