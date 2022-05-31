ООН пророкує, що дев'ять з десяти українців опиняться на порозі бідності.

Вже скоро деякі українці можуть опинитися на порозі бідності. Як пророкує ООН, людям доведеться виживати на 5 тисяч 200 гривень в місяць, тобто приблизно на 175 гривень в день.

Як вижити на такі гроші та чи взагалі можливо купити продукти на 175 гривень - з'ясовували у новому сюжеті ТСН.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну продукти стали "з'їдати" більшу частину зарплати українців. Люди стали купувати менше їжі, проте економія не завжди допомагає - ціни на продукти усе одно зростають.

Українці помічають, що овочі стали дорожче. Ті, хто любив готувати салати, нині вимушені купувати значно менше свіжих овочів, адже це сильно "б'є" по гаманцю.

Ракетні обстріли, мінування полів, проблеми з пальним та логістикою, окупація території півдня - все це погано вплинуло на продовольчий потенціал України. Дорожчає цукор, свиняча очеревина, борошно, цибуля та гречка. Окрім цього українці вже почали відчувати нестачу ранніх овочів, які раніше завозили на полиці магазинів з півдня України, частину якого тимчасово окупувала РФ.

З молочкою та м'ясом ситуація в Україні не погіршиться. Дефіциту таких продуктів не передбачається.

Журналістка ТСН спробувала купити їжу на мінімум грошей. Кошик виявився дуже бідним: яблуко, три картоплини, склянка молока, хліб, десяток яєць, курятина замість свинини. За 175 гривень на день про полиці з кондитерськими виробами, ковбасою, сиром та непродовольчими товарами доведеться забути. Також не вистачить грошей на каву й побутову хімію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що через війну, за прогнозами, українська економіка впаде на третину.

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