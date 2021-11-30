Рада прийняла закон 30 листопада.

Верховна Рада прийняла так званий "ресурсний" закон, який містить деякий спірні норми. Одне з положень документа зобов'язує власників земельних паїв сплачувати мінімальний податок в 1,5 тисячі гривень з кожного гектара.

Про це йдеться в прийнятому законі, передає ТСН.

Відзначається, що податки платитимуть навіть за ділянки, розташовані в місті. При цьому власникам ділянок 0,5 га доведеться платити фіксований податок, навіть якщо вони вирощують продукцію виключно для власного споживання.

Водночас власники сільськогосподарських земельних ділянок, які знаходяться за межами населених пунктів, будуть платити не менше мінімальної суми податку, а це приблизно 1,5 тисячі гривень з 1 гектара.

Читайте такожУ Мінфіні озвучили реальні розміри держборгу УкраїниЯк повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

За розрахунками Мінфіну, прийняття та реалізація положень законопроекту сприятиме додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн у розрахунку на рік.

1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект Про внесення змін до Податкового кодексу.

30 Листопада депутати підтримали у другому читанні законопроекту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

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Автор: Анастасія Горбачова