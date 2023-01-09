Банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті.

За підсумками 2022 року Національний банк Швейцарії зафіксував річний збиток в 132 млрд швейцарських франків (143 млрд доларів США), що є найбільшим збитком за всю 115-річну історію банку.

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву банку, падіння фондових ринків і ринків з фіксованою прибутковістю позначилося на вартості портфеля акцій і облігацій банку. Негативний вплив також зробило зміцнення швейцарського франка.

Банк втратив 131 млрд франків за своїми позиціями в іноземній валюті - понад 800 млрд франків у вигляді акцій і облігацій, які він купив в ході тривалої кампанії з ослаблення швейцарського франка.

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Ціни на облігації впали в 2022 році, оскільки центральні банки у всьому світі, включаючи SNB, підвищили процентні ставки для боротьби з інфляцією.

Так, єдиним позитивним моментом були золоті запаси, що становили 1040 т на кінець 2021 року і виросли на 400 млн франків протягом 2022 року.

Збиток у 2022 році означає, що Центробанк не буде виробляти свої звичайні виплати центральному та регіональному уряду Швейцарії.

Війна в Україні та банки Швейцарії:

Станом на 7 березня 2022 року в банках Швейцарії росіяни зберігали до 213 мільярдів доларів. Про ці активи вдалося дізнатися завдяки санкціям щодо Росії.

Банки тримали на офшорних рахунках від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків (213 мільярдів доларів) клієнтів з РФ.

Станом на 1 грудня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи на 7 міліардів євро.

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