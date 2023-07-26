Цікаво, що раніше Аксьонов заявляв про те, що в 2023 році у зв'язку з "певними логістичними особливостями" Ялтинський форум планують провести в Москві.

Росія перенесла проведення Ялтинського економічного форуму, який збиралися провести у вересні 2023 року, на невизначений час.

Відповідне розпорядження підписав "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши при цьому, що нова дата форуму не повідомляється, проте форум буде "проведено пізніше".

Примітно, що раніше Аксьонов заявляв про те, що в 2023 році у зв'язку з "певними логістичними особливостями" Ялтинський форум планують провести в Москві.

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Ялтинський економічний форум

Ялтинський міжнародний економічний форум почали проводити в 2015 році. Його основною місією є "сприяння повноцінній інтеграції Криму до складу Росії".

У 2018 році на економічний форум в окупований Крим приїхали європейські політики.

У 2020-2021 роках форум скасували через пандемію коронавірусу, у 2022 році - після початку війни в Україні через "нестабільну міжнародну ситуацію".

Україна вважає проведення форуму порушенням свого суверенітету, а його учасників - порушниками закону, оскільки вони приїжджають до Криму не отримавши на це згоду української влади.

Востаннє ялтинський економічний форум проводили в квітні 2019 року.

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