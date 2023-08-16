Гроші були виділені з бюджету ЄС для багаторічної програми співпраці, що тепер втратила актуальність.

Євросоюз передасть на потреби України та Молдови 135 мільйонів євро, які початково призначалися для Росії та Білорусі. Про це повідомляє Європейська комісія ("уряд" ЄС).

Зазначені 135 мільйонів євро походять з програми розвитку сусідства Interreg NEXT, розрахованої на 2021-27 роки. Торік її призупинили через вторгнення РФ в Україну. Однак тепер виділені на програму гроші Єврокомісія вирішила використати в аналогічній програмі, що орієнтована на Україну та Молдову.

Як зазначила комісар з питань згуртованості та реформ ЄС Еліза Феррейра, таке рішення було ухвалено саме через російську агресію проти України та допомогу Білорусі у здійсненні цієї агресії.

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Ці гроші можуть спрямувати на розвиток транскордонного транспортного сполучення, покращення медичних послуг, реалізацію освітніх та дослідницьких проектів, зміцнення інститутів державної влади України та Молдови.

Західна допомога Україні – останні новини

Раніше УНІАН писав, що в США тривають дебати щодо виділення Україні масштабної фінансової допомоги. Так, державний секретар Ентоні Блінкен закликав Конгрес негайно схвалити запит президента Джо Байдена щодо виділення 24 млрд доларів для підтримки безпеки, економіки та гуманітарних потреб України.

Він також зазначив, що Держдеп працює з Україною та партнерами над довгостроковими гарантіями безпеки для України. Йдеться про повоєнні гарантії, що мають запобігти повторному вторгненню.

Напередодні також стало відомо, що Швеція планує надати Україні вже 13-й пакет військової допомоги. Його вартість складає близько 287 млн євро. За словами міністра оборони Пола Йонсона, шведський парламент має схвалити цей пакет протягом поточного тижня.

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