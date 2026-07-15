Україна та ЄС уклали історичну угоду: фон дер Ляєн оголосила про нове фінансування

Це новий транш з кредиту на 90 млрд євро, який Україна має отримати впродовж 2026-2027 років.

Європейська комісія виділила транш на 1 млрд євро із кредиту загальним обсягом у 90 млрд євро для України. Ці кошти будуть спрямовані на виробництво дронів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Як наголосила фон дер Ляєн, європейська позика у розмірі 90 млрд євро вже повністю втілюється на підтримку України. За її словами, більше третини з цих грошей буде інвестовано в оборонну продукцію для України цього року.

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Вона нагадала, що у червні Єврокомісія виділила перший пакет військової допомоги.

"Рада оголосити про виділення ще одного траншу на 1 мільярд євро саме на дрони", - заявила фон дер Дяєн.

Вона пообіцяла, що надалі Україна отримає більше коштів.

"Попереду буде ще більше, тому що ми щойно схвалили плани розподілу 10 млрд євро на більше безпілотників, ракети та винищувачі. Це лише початок", - запевнила фон дер Ляєн.

Підписано документ про стратегічне партнерство у галузі оборонної промисловості

Крім того, фон дер Ляєн і Зеленський підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства в оборонно-промисловому комплексі між Україною та Єврокомісією.

Як пояснив Зеленський, зараз чітко видно, що українська армія і український оборонно-промисловий комплекс – це складова захисту всієї Європи.

"Сьогодні є і перший документ в основі Drone deal - великої оборонної угоди між Україною і Євросоюзом. Це історичний крок у наших відносинах. Далі ми очікуємо фінансової підтримки від ЄС для нашої антибалістичної програми, яку ми завершували позавчора у Франції", - відзначив Зеленський.

Своєю чергою, як сказала фон дер Ляєн, розпочато партнерство в оборонній промисловості. Вона вважає, що це великий крок, в основі якого лежить нова угода щодо безпілотників.

"Нова співпраця буде побудована навколо спільних підприємств з цільовою передачею технологій, експертизи та інвестицій у сектори подвійного використання в Україні. Мета полягає в тому, щоб об'єднати найкраще з сформованої екосистеми України та Євросоюзу. Це, наприклад, винахідливість українців, яка щодня випробовується на полі бою. А промислова потужність Євросоюзу здатна виробляти зі швидкістю та у масштабах. Ми не тільки разом розроблятимемо безпілотники наступного покоління та системи боротьби з дронами, але й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше, щоб Україна отримала те, що їй потрібно зараз. А Європа в цілому нарощуватиме можливості, які їй можуть знадобитися завтра. Це лише початок", - наголосила президентка ЄК.

Вона додала, що прокладається шлях до набагато більшого.

"Ми хочемо застосувати ту саму модель співпраці, що й зараз для дронів, до інших можливостей, включаючи, наприклад, ракети. І, звичайно, якщо ми говоримо про спільні підприємства, дуже важливо, щоб ми продовжували поглиблювати інтеграцію наших оборонних галузей з обох сторі", - зазначила вона.

Також це стосується інтеграції ринків шляхом усунення бар'єрів, якомога швидшого узгодження стандартів – від оборонних закупівель до захисту інтелектуальної власності, щоб галузі промисловості з обох сторін могли безперебійно співпрацювати.

Кредит на 90 млрд для України

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Україна отримала перший транш на 3,2 млрд євро з кредиту на загальну суму в 90 мільярдів євро.

Україна не повертатиме ці кошти самостійно. Кредит має погасити РФ за рахунок майбутніх репарацій після завершення війни. Повернення грошей Україною можливе лише за умови, якщо Росія не сплатить ці репарації.

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