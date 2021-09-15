Єврокомісар Валдіс Домбровскіс відзначив хороший прогрес у виконанні Україною умов для макрофінансової допомоги.

Європейська комісія виділить Україні ще 600 млн євро як макрофінансову допомогу.

Про це, як повідомляє "РБК-Україна", заявив віце-президент ЄК і єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

"Комісія прийняла рішення про виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 600 млн євро. Це друга і остання виплата в рамках даної програми на загальну суму 1,2 мільярда євро", - повідомив він.

Читайте такожУкраїна розраховує отримати в листопаді другий транш від ЄС - ШмигальЗа словами Домбровскіса, це стало можливим, оскільки Україна виконала умови для отримання траншу.

"Україна виконала узгоджені політичні умови, разом з хорошим прогресом щодо поточної програми України з МВФ це дозволило комісії прийти до позитивного рішення щодо другого внеску", - заявив єврокомісар.

Транш має надійти на рахунок українського уряду наприкінці жовтня.

Нагадаємо, що гроші передадуть в рамках п'ятої за рахунком програми, що реалізується відповідно до меморандуму і кредитної угоди про виділення Євросоюзом Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, які були підписані в Брюсселі 23 липня 2020 року.

Перший транш у 600 млн євро був отриманий ще в грудні минулого року.

Автор: Станіслав Кожемякін