Перший транш у розмірі 600 млн євро Україна отримала в грудні 2020 року.

Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро вже цього року, повідомив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї на прес-конференції за підсумками засідання Ради асоціації Україна - ЄС.

«Ми надали програму на 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти Україні в економічному плані... Ми вже 600 млн євро виділили і, я думаю, другий транш буде цього року видано», - сказав він.

Що цьому передувало

23 липня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Брюсселя підписав меморандум і кредитну угоду про виділення Україні макрофінансової допомоги від Європейського Союзу на суму 1,2 мільярда євро.

9 грудня Євросоюз надав Україні перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро.

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Автор: Тарас Степаненко