Поточний залишок на 30% перевищує показник на 1 січня минулого року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 січня 2022 року становив 15,672 млрд грн, що на 18 млрд грн, або на 53%, менше показника минулого місяця (33,701 млрд грн).

Як свідчать дані на сайті Держказначейства, при цьому поточний залишок на 30% більше показника на 1 січня минулого року (12,013 млрд грн).

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Єдиний казначейський рахунок:

Єдиний казначейський рахунок ( ЄКР) - рахунок, відкритий Державному казначейству України в Нацбанку для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ. Залишки на єдиному казначейському рахунку - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

Попередні показники:

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2020 року склав 17,547 мільярда гривень, що в 3 рази менше показника місяцем раніше, але при цьому в 1,8 рази більше показника на початок 2019 року.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 листопада 2020 року склав 15,1 мільярда гривень, що на 28,8% менше показника місяцем раніше (21,3 мільярда гривень).