Новий ресторан не має права використовувати назви страв KFC, але від крадіжки меню не відмовляється.

Через кілька місяців після того, як стало відомо, що американська корпорація Yum! Brands, що володіє мережею ресторанів швидкого харчування KFC, йде з Росії, в країні почали відкривати нові заклади в тих самих приміщеннях.

25 квітня в приміщенні колишнього флагманського ресторану KFC на Тверській-Ямській в Москві відкрився заклад з назвою Rostic's. ТАСС з посиланням на Тетяну Шаманську, гендиректора "Юнірест", яка управляє колишніми активами американської Yum! Brands, повідомляє, що на місці KFC планують відкрити 40 ресторанів Rostic's в Москві і Ханти-Мансійському автономному окрузі. Крім того, ще 26 відкриються в Московській області до кінця наступного місяця.

Rostic's не має права використовувати назви страв KFC, але від крадіжки меню не відмовляється. Костянтин Котов, співвласник компанії "Смарт Сервіс", яка викупила активи Yum! Brands в Росії, в коментарі РБК пообіцяв, що ціни і страви будуть такими ж, як були в KFC, ось тільки на заміну популярним "Твістер" і "Боксмастер" прийдуть фірмові "Шеф-рол" і "Ростмастер". Раніше аналогічним чином змінити назви в меню довелося мережі ресторанів фастфуду "Смачно і точка", яка прийшла на зміну McDonald's у Росії.

Відео дня

На відео з відкриття першого ресторану Rostic's можна побачити, що кольори оформлення вкрадені у KFC, як і логотип.

Вихід KFC з Росії

У жовтні американська корпорація Yum! Brands заявила, що йде з Росії і продає свій бізнес.

Раніше в цьому місяці угоду про продаж було завершено. 66 ресторанів, які належали самій Yum! Brands (інші по франшизі розвивали 22 її російських партнери), викупила компанія "Смарт Сервіс". Вона ж отримала права на майстер-франшизу KFC в Росії і бренд Rostic's, який існував в РФ в 90-х і 2000-х. Умовою угоди став ребрендинг.

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