З початку року отримано 176 заявок від бізнесу.

За перші три робочі дні 2021 року отримано 176 заявок на участь у програмі пільгового кредитування "5-7-9" на загальну суму 800 млн грн, з яких рефінанс під 0% становить 400 млн грн, поповнення оборотного капіталу – 300 млн грн, інвестиційні кредити – 100 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, приріст за вже укладеними договорами та виданими кредитами склав 338 млн грн, у тому числі за рахунок рефінансування під 0% - на 202 млн грн.

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"Зацікавленість програмою "5-7-9" не вщухає навіть у перші святкові дні нового року. Бачимо приріст укладених договорів тільки за три дні на суму в 338 млн грн, а загальна сума виданих кредитів вже становить майже 18 млрд грн. Переконаний, що наше рішення про продовження і розширення цієї програми було цілком правильним і успішним", - цитує главу Мінекономіки Ігоря Петрашка прес-служба.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року уряд оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання і максимальної суми кредиту.

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Автор: Дмитро Шварц