Буде оголошено конкурс на відбір керуючого майном з обов'язковою умовою того, що частина такого об'єкта повинна передаватися на потреби ВПО.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в уряді обговорили порядок передачі арештованого і переданого АРМА майна для забезпечення переселенців житло.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Ідея нового механізму полягає в тому, що поки йде розслідування кримінальних справ до остаточного рішення суду щодо того чи іншого арештованого об'єкта, буде оголошено конкурс на відбір керуючого таким майном з умовою того, що частина такого об'єкта має передаватися на потреби ВПО.

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Перша віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства.

"Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їх підпорядкуванні. Держава зацікавлена у збереженні та функціонуванні цих об'єктів", – додала вона.

Зараз в розпорядженні Агентства знаходиться близько 80 об'єктів нерухомості, які можуть бути виставлені на конкурс з пошуку нових керуючих. Серед них - готелі та бази відпочинку.

"До складу кожного готелю або бази відпочинку може входити кілька об'єктів нерухомості. Обов'язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий керуючий повинен забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", – додав тимчасово виконуючий обов'язки Голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Дмитро Жоравович.

Житло для переселенців:

29 квітня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що уряд буде викуповувати житло для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

4 жовтня 2022 року Міжнародна фінансова корпорація (IFC) повідомила про те, що надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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