Зарплата багатьох залізничників компанії на сьогодні становить 6 тисяч гривень.

Голова АТ" Укрзалізниця " Володимир Жмак розкрив розмір своєї заробітної плати – вона становить 625 тисяч гривень.

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В ефірі каналу "Україна 24" Жмак розповів, що його зарплата значно менша за ту, що була у попереднього керівника, і «нижча за ринковий рівень» для такої посади.

"Моя зарплата становить 625 тис. грн. І це будь-хто зможе побачити в декларації, тому ховати її сенсу не має. Водночас хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом в" Київстарі ", потім в "ТНК-ВР" і т.п. вона, я б сказав, нижче ринкового рівня для такого підприємства, як "Укрзалізниця", - зазначив Жмак в бесіді з журналістом.

В ході інтерв'ю обговорювалася важка фінансова ситуація в УЗ. Зарплата багатьох залізничників на сьогодні становить 6 тисяч гривень.

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Автор: Дмитро Захаров