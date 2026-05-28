Постачальники показали нові тарифи на газ у червні: скільки платитимуть українці

На ринку буде представлено вісім постачальників.

Постачальники "блакитного палива" в Україні оприлюднили ціни на газ на перший місяць літа. Річні базові пропозиції не зміняться, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів для населення.

Як пише видання "ГазПравда", річні тарифи постачальників "блакитного палива і надалі коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. А от місячні тарифи на газ у червні знизяться і коливатимуться від 8,46 до 28,49 грн за кубічний метр.

Видання зазначає, що нині на ринку працюють вісім компаній, чотири з яких пропонують лише річні тарифи, а ще чотири – як річні, так і місячні змінні.

При цьому більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств - є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Її тариф – 7,96 грн за куб діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Наприкінці квітня НАК "Нафтогаз України" після публічних дискусій щодо можливого перегляду тарифів на "блакитне паливо" для населення продовжив пільгову ціну на газ для населення у 7,96 гривні за кубометр до 30 квітня 2027 року.

Втім, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не виключає, що через зростання вартості газу у Європі на тлі війни на Близькому Сході Україна буде вимушена підвищити тарифи на газ для населення, аби компенсувати витрати бюджету.

