У березні 2022 року банк заявив про готовність піти з Росії, проте продовжив роботу на території агресора.

З 10 квітня 2023 року російський "Райффайзен банк" відмовляється від підключення нових пакетів послуг "Зарплатний".

Як повідомляє російський РБК з посиланням на в прес-службу банку країни-агресора, вже випущені зарплатні карти продовжать обслуговуватися до закінчення їхнього терміну дії.

Повідомляється, що рішення було ухвалено на основі "аналізу переваг клієнтів і ринкової кон'юнктури".

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"Раніше підключені ПУ "Зарплатний" будуть обслуговуватися як зазвичай до закінчення терміну дії карток", - відзначили в банку.

Війна в Україні та "Райффайзен"

У березні 2022 року Raiffeisen Bank International заявив про готовність піти з Росії, однак продовжив роботу на території агресора.

У січні 2023 року Raiffeisen Bank визнав, що надає пільги російським окупантам. Австрійський банк запевняв, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

У російський бюджет у 2022 році банк заплатив у 4,8 рази більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро.

У лютому 2023 року США почали перевірку Raiffeisen Bank через роботу в РФ. Американське санкційне відомство зацікавилося підозрілими транзакціями банку, який залишається в РФ.

23 березня 2023 року НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до список міжнародних спонсорів війни. Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, крім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР".

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